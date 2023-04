Num jogo decidido aos 90+3 minutos, após um penálti provocado por um estreante, o Arouca foi a casa do Famalicão segurar três importantes pontos e igualou os 41 do Vitória de Guimarães no quinto lugar. À 26.ª jornada, o regresso às competições europeias é cada vez mais uma hipótese real para a equipa de Armando Evangelista.

O Famalicão, por sua vez, falha a oportunidade de colar ao Vizela no oitavo posto e atrasa-se numa eventual corrida pela Europa.

O FILME DO JOGO

Numa altura em que se atravessa a reta final do campeonato, há algumas contas que já parecem definidas. Poucas equipas ainda estão na luta para assegurar a permanência, os primeiros lugares ainda podem oscilar, mas a meio da tabela há várias equipas confortáveis com o registo pontual que levam ao fim de 26 jornadas.

É o caso de Arouca e Famalicão que, embora ainda não o tenham feito matematicamente, sabem que a presença no primeiro escalão na próxima temporada será uma realidade e por isso apontam a outros voos. E os voos que estão mais perto são europeus.

Muita bola, poucas ocasiões

Na primeira parte, as equipas demonstraram rotinas bem trabalhadas no que diz respeito à posse de bola, com qualidade e critério na construção. Contudo, a qualidade na troca de bola não se traduziu em claras ocasiões de golo. De resto, nos primeiros 45 minutos, os famalicenses somaram duas e os visitantes apenas uma.

Cádiz foi sinónimo de desperdício no primeiro tempo. Logo aos três minutos, o venezuelano chegou atrasado ao cruzamento de Moura e falhou o desvio na pequena área e, aos 20, fez uso da sua velocidade para ganhar vantagem a João Basso, mas na cara de Arruabarrena atirou ao lado.

No outro lado, Antony não fez melhor. Na melhor oportunidade para os arouquenses, após uma recuperação de bola a meio-campo, Alan Ruiz conduziu e definiu com um passe para o corredor direito, mas o brasileiro permitiu a defesa ao compatriota Luiz Júnior.

O Famalicão entrou com outro entusiasmo na segunda parte, até aproveitando o ânimo vindo das bancadas – bem compostas, tendo em conta o horário -, mas esbarrou na boa organização da equipa de Armando Evangelista. O Arouca tem dedo de treinador e é uma equipa bem oleada, mas também confiante.

Os arouquenses fizeram uso das saídas rápidas para o ataque, assim que recuperavam a bola, mas também tiveram uma noite desinspirada no capítulo da finalização.

Uma estreia para esquecer

Já em tempo de descontos, numa altura em que muitos pensariam que o nulo já não seria desfeito, eis que uma falta mudou tudo. O defesa central Otávio, que entrou aos 67 minutos para substituir o lesionado Mihaj, cometeu falta dentro da área sobre Michel. O árbitro Carlos Macedo ainda assinalou livre fora da área, mas após informação do VAR apontou para a marca dos onze metros.

Daí, Sylla não facilitou e bateu Júnior com um remate colocado, para êxtase do banco arouquense e das dezenas de adeptos visitantes que marcaram presença em Famalicão. Em sentido contrário, Otávio viu arruinada a estreia pela equipa principal do Famalicão.