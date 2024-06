O Famalicão revelou, esta sexta-feira, que o plantel vai dar o pontapé de saída da temporada 2024/25 a 1 de julho.

A equipa comandada por Armando Evangelista vai iniciar com os habituais testes físicos, mas também já tem definido o calendário da pré-epoca. No total, os famalicenses vão realizar seis jogos, com destaque para a partida de 30 de julho, que servirá de apresentação aos adeptos e terá os espanhóis do Deportivo da Corunha como adversário.

O calendário de pré-época do Famalicão:

Famalicão-Trofense, 17 de julho

Famalicão-Leixões, 20 de julho

Famalicão-Penafiel, 24 de julho

Famalicão-Casa Pia, 27 de julho

Famalicão-Deportivo de La Coruña, 30 de julho

Famalicão-Moreirense, 3 de agosto