O Famalicão deu início à temporada 2022/23 esta segunda-feira, com os habituais exames médicos antes do primeiro treino.

O técnico Rui Pedro Silva, que renovou contrato com a equipa famalicense, teve à sua disposição 20 jogadores nesta primeira sessão de trabalho. Os reforços André Simões (ex-AEK Atenas) e Théo Fonseca (ex-Felgueiras) já integraram o grupo.

Terminados os exames médicos e os testes físicos, o plantel treinou no relvado do Municipal de Famalicão. À tarde, os famalicenses voltam a treinar, desta vez com bola.

Alexandre Penetra e Dalberson ainda não se juntaram ao grupo, já que têm autorização para se apresentarem mais tarde.

O plantel à disposição de Rui Pedro Silva:

Guarda-redes: Luiz Júnior, Ivan Zlobin e Dalberson.

Defesas: De La Fuente, Dylan Batubinsika, Riccieli, Diogo Queirós, Rúben Lima, Calvin Verdonk e Alexandre Penetra.

Médios: Charles Pickel, André Simões, Gustavo Assunção, Benny, Samuel Lobato, Pedro Brazão e Ofori.

Avançados: Ivan Jaime, Ivo Rodrigues, Heriberto Tavares, Jhonder Cádiz e Théo Fonseca.