FIGURA: Puma Rodriguez (Famalicão)

Estreia de sonho a titular de Puma Rodriguez. O avançado do Panamá marcou um golo e fez duas assistências. Depois de desperdiçar de forma incrível um golo logo no início da partida, Puma abriu o livro e assistiu Ivo Rodrigues para o primeiro; marcou o segundo e assistiu Zaydou para o terceiro.

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo famalicense fechou o jogo

A perder por 2-0 ao intervalo, Petit lançou três jogadores de uma assentada para a segunda parte, com a esperança de colocar o jogo a seu favor. Contudo, num rápido contra-ataque, o Famalicão marcou o terceiro e, praticamente, sentenciou o encontro.

OUTROS DESTAQUES

Pelé (Famalicão): Foi o motor do meio-campo famalicense e um verdadeiro poço de força. Pelé esteve em plano de evidência no terceiro jogo a titular, dando maior poder físico ao miolo do terreno do Famalicão e encostando o Boavista à sua defesa, através de constantes recuperações de bola.

Onyemaechi (Boavista): Foi o jogador que mais remou contra a maré, principalmente no primeiro tempo. O nigeriano esteve em destaque pelo lado esquerdo e foi quase sempre por ali que os axadrezados criaram algum perigo. No entanto, esteve sempre muito desacompanhado.