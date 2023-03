Figura: Iván Jaime



O espanhol continua a provar que é um dos maiores talentos da Liga. Além dos habituais lampejos de classe, o médio ofensivo teve em Ivo Rodrigues o seu principal aliado na hora de construir as jogadas de ataque do Famalicão. No entanto, foi num lance a solo que o artista Jaime vez a diferença e resolveu o encontro.



Momento do jogo: visão de Assunção e talento de Jaime, minuto 36



O Famalicão estava melhor no encontro e conseguiu materializar essa superioridade a menos de dez minutos do intervalo. Num lance que começa em Luiz Júnior, Gustavo Assunção lançou Iván Jaime que, de cabeça, tirou Eduardo Fereira do lance e fez, com classe, o 1-0. O jogo ficou aí decidido.





Outros destaques:



Gustavo Assunção: voltou à equipa em virtude da suspensão de Youssouf e mostrou que é uma opção válida para João Pedro Sousa. O jovem médio foi importante na luta do meio-campo, recuperou muitas bolas, mas evidenciou-se quando teve a bola. Além de ter conseguido ligar jogo constantemente, Assunção destacou-se com o passe fabuloso para o golo de Iván Jaime.



Ricardo Batista: pese a derrota e o golo sofrido, o guarda-redes dos gansos sai de Vila Nova de Famalicão com nota positiva. Logo aos quatro minutos, Ricardo Batista emendou o erro de Zolotic e mostrou-se sempre seguro em todas as ações.



Felippe: lançado aos 62 minutos, o brasileiro incomodou Mihaj e Ricielli. Felippe podia (e provavelmente devia) ter feito pelo menos um golo que desse um ponto ao Casa Pia. Entre desacerto na finalização e azar (Mihaj cortou-lhe um remate em cima da linha), ficou em branco. Vale o destaque por ter revolucionado o ataque dos gansos.