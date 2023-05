Num duelo entre equipas que ainda cobiçam o sexto lugar, que vale acesso à pré-eliminatória da Liga Conferência, o Chaves venceu em casa do Famalicão (1-2) com uma reviravolta consumada em cima dos 90m, e ultrapassou os minhotos na classificação.

Os flavienses ficam agora com 43 pontos, a quatro do Vitória, com nove pontos por disputar.

Tarefa impossível? Não tanto quanto parecia virar o jogo desta noite.

Um desvio do miúdo Pablo, de apenas 19 anos, parecia encaminhar o jogo para equipa de João Pedro Sousa, na sequência da eliminação inglória nas meias-finais da Taça de Portugal, em pleno Estádio do Dragão.

No regresso à Liga, os famalicenses não foram mais felizes e não conseguiram segurar uma vantagem dada aos 53m, pelo filho de Pena, antigo goleador portista.

Com ambos os 4-2-3-1 encaixados, depois de uma primeira parte de muito equilíbrio (9-8 em remates para o Famalicão, 53%-47% em posse de bola para o Chaves), a segunda parte trouxe os golos.

Vítor Campelos refrescou a equipa flaviense, com uma dupla substituição ao intervalo e outra aos 65m, antes de arriscar aos 78m, colocando Jô na frente de ataque ao lado do também recém-entrado Héctor.

O espanhol formado no Atl. Madrid encontrou o caminho da baliza a dez minutos do fim, com a bola a desviar em Riccieli antes de trair Luiz Júnior. Porém, o vira hoje era transmontano. E acabaria por surgir de novo por infelicidade de Riccieli, que derrubou Bruno Langa na área. Penálti convertido aos 89m por João Teixeira e resultado virado do avesso. No final, os minhotos, que arriscaram já nos descontos, remataram ainda mais (19-12 no total), mas o Chaves não perdeu o controlo (53%-47% em posse de bola).

O Famalicão perdeu uma oportunidade de ouro para um assalto à Europa nas três jornadas finais. E ofereceu-a em bandeja de prata ao Chaves, o honorífico representante do interior de Portugal, que ganhou o direito a sonhar com um objetivo bem maior do que uma manutenção que demorou até estar garantida.

E se a rota da Europa passasse por Trás-os-Montes?

A estrada é sinuosa, mas há caminho para fazer.