O Famalicão está no último lugar na tabela classificativa da Liga, ainda sem pontos, e visita nesta segunda-feira (20h15) o Gil Vicente, na 3.ª jornada da Liga 2022/23. Rui Pedro Silva garante não estar assustado com a posição que a equipa ocupa na classificação.

«Se este arranque me assusta, diria que não. Estou confiante, mas não estou assustado. Agora, se estou agradado com o desempenho, não estou eu, nem está nenhum elemento da estrutura ou do plantel. Não é esta a imagem que queríamos ter passado, porque queríamos ter outra robustez defensiva e outra eficácia", começou por dizer o treinador.

Rui Pedro Silva diz que a equipa tem de «crescer a competir»: «Se transportarmos o nosso contexto para a pré-época diria que era o cenário ideal, porque podíamos crescer sem a pressão dos resultados. Isso já não é possível, pelo que temos de crescer a competir e para Barcelos espero equipas com estratégias diferentes, mas que gostam de assumir o jogo, bem como um desenrolar onde os dois emblemas querem mostrar que estão bem preparados para mostrar o seu plano.»

«Enquanto treinador tenho de estar preparado para tudo, porque estamos no momento mais mexido do mercado e qualquer alteração ressente-se em todos os clubes, mas, enquanto grupo, considero o Famalicão preparado e era um treinador satisfeito se ficasse com estas opções, porque considero que este grupo é o ideal para crescer», concluiu o técnico, em conferência de imprensa.