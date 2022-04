A FIGURA: Adrían Marín

Autor do primeiro golo do encontro, foi dos mais lúcidos em campo. Esteve mais tempo no processo ofensivo, com assertividade no passe, cruzamentos tensos e perigosos, além de boas combinações com Bruno Rodrigues. Cedido pelo Granada, seria uma boa opção no final da época para clubes de outra valia.

O MOMENTO: expulsão de Ferraresi dita um novo jogo, 16m

O central venezuelano até tinha ficado perto de abrir o marcador logo nos primeiros minutos da partida, mas cometeu um erro em cima do quarto de hora e pagou caro. Manuel Oliveira começou por mostrar cartão amarelo pela falta sobre Bruno Rodrigues, mas depois de ver as imagens do VAR entendeu que o atacante famalicense seguia isolado para a baliza e exibiu o vermelho. A partir daí, o jogo seguiu outro caminho.

OUTROS DESTAQUES

Heriberto

Tirou o cruzamento que originou o golo de Marín e fez o 2-0. Não esteve muito em jogo, mas foi decisivo nos dois momentos em que a equipa mais precisou.

Bruno Rodrigues

Só faltou melhor definição. O atacante brasileiro foi uma dor de cabeça para o Estoril, pela velocidade e pelo drible. Ainda assim, pecou sempre no último momento e acabou por deitar por terra algumas jogadas poderiam ter levado maior perigo.

Cádiz

Foi lançado junto ao intervalo para aumentar o «poder de fogo» no ataque. Combinou bem, sobretudo com Banza, ganhou alguns duelos aéreos, um deles que resultou no golo de Heriberto. Mexeu com o jogo quando entrou, que certamente foi o que lhe pediram desde o banco.

Rui Fonte

Quando a equipa ficou reduzida a 10, a tarefa do avançado complicou-se. Esteve mais desapoiado e com pouca bola no pé, mas nem por isso se coibiu de aproveitar as oportunidades que teve. Aos 68 minutos, logo a seguir ao segundo golo famalicense, protagonizou uma excelente jogada individual, com duas simulações, antes do remate certeiro de pé esquerdo.

Francisco Geraldes

Chamado à titularidade, também teve mais trabalho no plano da pressão. Ainda assim, conseguiu ser um dos mais esclarecidos com bola, graças à qualidade técnica que lhe é reconhecida.