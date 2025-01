Famalicão e Estrela não saíram do zero num dos piores jogos da temporada na I Liga. Assistiu-se a um mau espetáculo, sem emoção e sem motivos de interesse, aumentando os jogos sem ganhar das duas equipas. Hugo Oliveira está com a vida mais difícil, já que os famalicenses já não vencem há dez jogos.

Já a formação da Amadora vai no quarto encontro sem ganhar e até podem terminar a jornada em zona de descida. Estão na 15.ª posição, com 16 pontos. Já a turma minhota desceu para o 12.º posto e ainda pode cair mais, em caso de triunfo do Nacional.

Três alterações de cada lado

Hugo Oliveira apresentou três alterações no onze depois da goelada sofrida na Luz. O reforço de inverno Sejk saltou para a titularidade, Calegari rendeu Rafa Soares no lado esquerdo da defesa, a braços com uma virose, e van de Looi assumiu o lugar de Zaydou, que estará de saída do Famalicão.

Do outro lado, José Faria não quis ficar atrás do homólogo famalicense e também trocou o mesmo número de jogadores. Gudzulic, sérvio dos sub-23, estreou-se na baliza estrelista, no lugar de Bruno Brígido, Travassos apareceu na posição de Danilo Veiga, e Caio rendeu o castigado Leonel Bucca.

O futebol com emoção, com fervor, esqueceu-se de subir ao relvado e, por isso, os primeiros 45 minutos não tiveram qualquer motivo de interesse. Para se ter noção do quão má foi a primeira metade, o primeiro remate (sem perigo) a uma das balizas aconteceu apenas ao quarto de hora. Foi Caio, de fora da área, que rematou à figura de Carevic. O resto foi um longo bocejo até ao descanso.

A exceção que confirmou a regra

Bastaram poucos minutos do segundo tempo para perceber que a segunda metade iria ser uma fotocópia da primeira. A única diferença é que o Famalicão passou a ter mais bola e o Estrela baixou mais as linhas e já não conseguia chegar com tanta frequência ao ataque. Ainda assim, as oportunidades de golo continuam inexistentes.

Os treinadores foram refrescando as equipas, porém continuaram a ser os minhotos a mandar no jogo. A um quarto de hora do fim, o Famalicão teve a única ocasião flagrante de todo o encontro. Gil Dias entrou na área em drible, ofereceu o golo a Gustavo Sá, mas Gudzulic, com o pé, impediu o golo. Um oásis numa partida sem motivos de interesse.

A FIGURA: Gudzulic (Estrela)

Não teve muito trabalho pela frente, mas mostrou-se sempre seguro, principalmente nos cruzamentos. Parou a única oportunidade de toda a partida, impedindo o golo a Gustavo Sá. Estreia positiva pela principal equipa do Estrela da Amadora.

O MOMENTO: Defesa de Gudzulic

Foi a única ocasião flagrante de todo o jogo. Gil Dias entrou em drible na área, passou por dois opositores e ofereceu o golo a Gustavo Sá. No entanto, o guardião sérvio, com o pé, impediu o golo. E foi só.

NEGATIVO: Hugo Oliveira continua sem vencer

Foi o sexto jogo de Hugo Oliveira no comando técnico do Famalicão e ainda não conseguiu vencer qualquer jogo. O treinador leva três desaires e outros tantos jogos a empatar, insuficientes para convencer os adeptos que se despediram do técnico com lenços brancos e uma forte assobiadela.