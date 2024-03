FIGURA: Miguel Lopes (Estrela)

Excelente jogo do agora defesa central do Estrela. Miguel Lopes esteve imperial a defender, não perdendo um único lance, e ainda foi ao ataque tentar marcar. O capitão estrelista ficou perto do golo por duas vezes, ao cabecear ligeiramente por cima ou para Mihaj salvar em cima da linha.

MOMENTO DO JOGO: Danho acerta no poste

Numa partida com poucas oportunidades, Danho fez os adeptos famalicenses gritar golaiiiii! O jogador da Costa do Marfim surgiu isolado, passou Bruno Brígido e com a baliza escancarada rematou ao poste! O lance acabou invalidado por fora de jogo, mas nem parecia estar.

OUTROS DESTAQUES

Zaydou (Famalicão): Foi o único que se exibiu ao nível habitual. Com um forte porte físico, o francês encheu o meio-campo famalicense e iniciou algumas das principais jogadas de ataque dos locais. Merecia mais.

Aloísio e Léo Cordeiro (Estrela): A dupla do meio-campo estrelista esteve implacável e ganharam claramente o duelo aos famalicenses. Aloísio e Léo Cordeiro complementaram-se e estiveram bem a defender e a atacar.