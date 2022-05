O Famalicão garantiu nesta segunda-feira a permanência na Liga. A vitória sobre o Estoril por 3-1 na passada sexta-feira, abriu boas expectativas para os famalicenses, mas só agora, devido ao empate entre Paços de Ferreira e Tondela (1-1), pôde respirar de alívio.

O Tondela esteve a vencer até ao tempo de compensação e se os beirões tivessem conquistado os três pontos, ainda não seria desta que o Famalicão celebraria a permanência, mas o golo do Paços mudou tudo.

Assim, a luta fica reduzida a cinco equipas: Vizela (32 pontos), Arouca (30), Tondela (27), Moreirense (26) e Belenenses, com 25.

As últimas duas equipas descem diretamente à II Liga, enquanto o antepenúltimo classificado terá direito a discutir um play-off de permanência/promoção com o terceiro classificado do segundo escalão.