A FIGURA: Luiz Júnior

Cometeu apenas um erro, ao sair de entre os postes de forma displicente, num momento que só não deverá estar a lamentar porque Samuel Lino desperdiçou com a baliza deserta. De resto, somou boas saídas, ao ler bem os lances e apostar na antecipação. Na reta final do encontro, o Gil Vicente tentou de tudo para chegar à vitória, mas deu de caras com a muralha de Luiz Júnior, que parou tudo o que conseguiu, à exceção do penálti.

O MOMENTO: Fran Navarro volta aos golos e coloca alguma justiça no marcador, 88m

Desencontrado com os golos há cinco jornadas, Navarro até perdeu a titularidade, mas entrou bem no encontro, a rasgar a defensiva famalicense. A dois minutos dos 90, cobra a grande penalidade com êxito, e dá um ponto aos galos, que mereciam os três.

OUTROS DESTAQUES

Gustavo Assunção

Chamado à titularidade, não desiludiu. Esteve forte na pressão e no desarme, tal como ficou espelhado no lance do primeiro golo do jogo.

Élder Santana

Foi a principal surpresa na ficha de jogo mas demonstrou porque conseguiu o lugar nesta tarde. Ganhou várias divididas com os centrais, disponibilizou-se para servir os colegas do ataque e ainda marcou. Teve uma excelente ocasião negada por Luiz Júnior e um golo anulado já no instante final.

Vitor Carvalho

O menos mau do Gil Vicente no primeiro tempo. Ocupou o meio-campo, com pressão intensa sobre o adversário e esteve bem no plano ofensivo, rápido a construir e sobretudo com boas decisões.