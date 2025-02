O treinador do Famalicão fez, este sábado, a antevisão ao jogo com o Moreirense, no qual os famalicenses podem igualar um recorde defensivo com mais de 30 anos.

O Famalicão leva quatro jogos sem sofrer golos e, caso chegue aos cinco, vai alcançar um feito registado pela última vez da época 1992/93.

«Vai ser um jogo difícil, contra um adversário bem estruturado, que sabe o que quer em campo. No entanto, jogamos em casa e queremos, mais do que nunca, dar uma vitória aos nossos adeptos», disse o técnico.

«Defender bem é uma arte e temos estado a fazê-lo com mérito. Mas mais do que bater recordes, queremos ganhar. Não me importava de sofrer três golos e marcar quatro, porque o nosso foco está sempre na baliza adversária», vincou.

Hugo Oliveira também comentou as dificuldades que, por outro lado, a equipa tem sentido para vencer em casa. «Por vezes, enfrentamos equipas que se fecham e nos retiram espaço, o que torna mais difícil criar oportunidades. Mas estamos a recuperar a confiança e queremos sentir os adeptos ainda mais próximos. O nosso estádio tem de ser o nosso castelo.»

O técnico do Famalicão abordou ainda o interesse da Inter de Milão em Gustavo Sá.

«O interesse de grandes equipas demonstra que estamos a trabalhar bem. O Gustavo tem muito para evoluir e, no final da época, veremos o que pode acontecer. Mas, para já, estamos totalmente focados no presente», observou.

A semana de trabalho também foi marcada pelo regresso do guarda-redes Zlobin ao grupo, depois de várias jornadas afastado por lesão. «Foi um dos momentos mais felizes da época. A energia e a positividade que ele traz são fundamentais. Ainda está em recuperação, mas já é muito importante tê-lo connosco no dia a dia.»

O Famalicão recebe o Moreirense este domingo, às 20h30, num jogo da 23.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.