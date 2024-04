FIGURA: Cadiz (Famalicão)

Fez o que sabe fazer melhor. Cadiz falhou uma grande penalidade a fechar o primeiro tempo, mas redimiu-se com dois belos golpes de cabeça já no segundo tempo. O primeiro saltou entre os centrais e atirou a contar; no segundo nem precisou tirar os pés do chão, mas a potência da cabeçada não deu hipóteses a Nakamura. Chegou aos 15 golos na Liga.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Justin

O Famalicão tentava chegar à igualdade depois de sofrer golo a frio. No entanto, a expulsão de Justin dificultou a vida aos minhotos. Hélio Varela arrancou em velocidade pelo meio e o central neerlandês mais não podia fazer que travar o avançado em falta. Cartão vermelho direto bem mostrado.

OUTROS DESTAQUES

Alemão (Portimonense): Tomou o gosto ao golo e voltou a fazê-lo pela segunda semana consecutiva. Alemã apareceu no coração da área a cabecear para golo, mas a defender esteve sempre atento e poucas veleidades permitiu aos opositores.

Francisco Moura (Famalicão): O Famalicão ganha, com ele, mais segurança defensiva e mais qualidade no ataque. Francisco Moura esteve em grande na partida e ainda teve tempo para fazer a assistência para o primeiro golo famalicense.