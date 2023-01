Figura: Jhonatan



O guarda-redes do Rio Ave fez uma exibição seguríssima em Vila Nova de Famalicão. Felino entre os postes e seguro fora deles, o brasileiro foi decisivo para o desfecho da partida. Jhonatan começou por negar um golo a Francisco Moura na primeira parte e mais tarde, travou um pontapé forte de Cádiz. No entanto, o lance que o tornou figura do encontro aconteceu aos 79 minutos quando defendeu de forma fantástica o penálti batido por Colombatto.





Momento do jogo: Jhonatan oferece um ponto ao Rio Ave, minuto 79



À entrada para os dez minutos finais, Josué Sá agarrou Cádiz na área. O lance não deixou dúvidas nem ao árbitro nem a quem viu no estádio. Colombatto assumiu a marcação do penálti e bateu para o lado esquerdo de Jhonatan que se lançou todo e fez uma defesa brutal - daquelas que valem pontos.



Outros destaques:



Fábio Ronaldo: o melhor jogador do Rio Ave na primeira parte. Encostado à esquerda, o ala protagonizou vários momentos interessantes – é muito rápido. À velocidade, Ronaldo juntou capacidade de drible (que o diga Penetra) e de associação com os colegas. Já depois de ter ficado perto de um belo golo no melhor período dos vila-condenses no jogo, o jovem jogador serviu de bandeja Aziz, mas o avançado desperdiçou na pequena área.



Leandro Sanca: não esteve inspirado na estreia. Lançado de início por João Pedro Sousa, o extremo tentou, mas não foi feliz nas ações em que participou. Pelo que demonstrou no passado, Sanca pode ajudar e muito o Famalicão apesar da estreia aquém.



Alex Dobre: o romeno provou que é bom de bola. Depois de ter entrado ao intervalo, o extremo criou quatro oportunidades de golo em vinte minutos – uma delas esbarrou no ferro. Mais tarde, voltou a revelar-se perdulário na finalização. Veloz e com sentido de baliza, Dobre podia e devia ter feito, pelo menos, o gosto ao pé numa ocasião. Entrada bastante positiva.



Aderllan: não foi exuberante e voltou a ser irregular com a bola nos pés. Porém, o central foi imperial no jogo aéreo e exibiu uma excelente leitura de jogo – assinou dois cortes decisivos na primeira parte fruto do excelente posicionamento. Merece o destaque pela segurança que ofereceu à equipa de Freire.