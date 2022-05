Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, anunciou nesta terça-feira mudanças no ataque da equipa nortenha. Simon Banza não vai continuar no clube, enquanto Théo Fonseca (Felgueiras) está bem encaminhado para reforçar o ataque.

Depois de 17 golos em 33 jogos, Banza prepara-se para regressar ao Lens, clube detentor do seu passe: «A opção de compra de cinco milhões de euros termina em breve. Este é um dos preços por uma época que não foi um voo tranquilo.»

Théo Fonseca, avançado luso-francês do Felgueiras, está na porta de entrada: «Ainda não assinou, mas está bem encaminhado. A situação está apalavrada, o Famalicão quer o jogador e o jogador quer o Famalicão». Théo, de 21 anos, marcou 15 golos em 28 jogos pela equipa da Liga 3.

No Canal 11, Miguel Ribeiro abriu ainda caminho para a continuidade do técnico Rui Pedro Silva. «Em principio, sim. Estamos em fase de afinar um ou outro pormenor. O Rui Pedro Silva fez 28 pontos, fez objetivamente um bom trabalho», considera o presidente da SAD do Famalicão.