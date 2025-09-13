Vagiannidis vai ser titular pelo Sporting pela primeira vez na deslocação dos bicampeões nacionais a casa do Famalicão, neste sábado à noite.

O lateral grego rende Fresneda numa ala direita totalmente renovada, já que Geovany Quenda também se estreia a titular, face à ausência de Geny Catamo, em 2025/26. Destaque ainda para a titularidade de João Virgínia, que substitui o também lesionado Rui Silva.

ONZES DO FAMALICÃO-SPORTING

FAMALICÃO: Carevic, Sorriso, Marcos Peña, Elisor, Mathias Amorim, Justin de Haas, Rodrigo Pinho, Gustavo Sá, Gil Dias, Pedro Bondo e Ibrahima Ba.

SPORTING: João Virgínia; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio e Ricardo Mangas; Hjulmand e Kochorashvili; Quenda, Trincão e Pote; Luis Suárez.