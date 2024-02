O embate entre o Famalicão e o Sporting, que estava originalmente marcado para este sábado (3 de fevereiro), foi adiado para uma data a definir, mas, segundo os regulamentos da Liga, terá de ser realizado, no máximo, nas próximas quatro semanas, o que levanta, desde logo, um problema, tendo em conta o calendário apertado dos leões até ao final do mês.

No próximo mês, a equipa de Ruben Amorim vai jogar, praticamente, de três em três dias, com os jogos da Taça de Portugal (oitavos de final) e os jogos da Liga Europa (play-off) a juntarem-se aos jogos semanais da Liga.

O regulamento das competições da Liga, no que diz respeito aos jogos adiados, dizem que «depois do início da segunda volta os jogos adiados têm de ser realizados no decurso da mesma semana», mas abre uma exceção para os «clubes que tenham de realizar nessa semana outro jogo das competições oficiais nacionais ou internacionais da UEFA ou da FIFA», como é o caso do Sporting que joga já na quarta-feira os quartos de final da Taça de Portugal frente à União de Leiria.

Neste caso, explicam os regulamentos, os clubes interessados terão de fazer um requerimento de forma a que a Liga autorize que o jogo adiado se realize dentro das quatro semanas seguintes, mas neste caso a Comissão Permanente de Calendários terá de se pronunciar em «sentido favorável».

No entanto, mesmo esticando o prazo para a realização do jogo para as quatro semanas, não vai ser fácil encontrar um dia disponível, a não ser que o Sporting, entretanto, seja eliminado da Taça de Portugal ou que o primeiro jogo da meia-final da prova rainha, previsto para o final de fevereiro, seja adiado.

Na próxima semana, o Sporting também começa a jogar o play-off da Liga Europa, frente aos suíços dos Young Boys e terá, portanto, o calendário totalmente preenchido nas próximas três semanas.

A única data disponível seria a 28 ou 29 de fevereiro, mas será nessa altura que vão decorrer os jogos da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que contará também com os leões, caso vençam a União de Leiria na próxima quarta-feira.

Mesmo depois do prazo das quatro semanas, o calendário do Sporting poderá continuar a estar muito preenchido, uma vez que os oitavos de final da Liga Europa estão marcados para 7 e 14 de março.

Calendário do Sporting nas próximas quatro semanas

7 de fevereiro: União Leiria-Sporting (Taça de Portugal, quartos de final)

11 de fevereiro: Sporting-Sp. Braga (21.ª jornada da Liga)

15 de fevereiro: Young Boys-Sporting (Liga Europa, play-off, 1.ª mão)

19 de fevereiro: Moreirense-Sporting (Liga, 22.ª jornada)

22 de fevereiro: Sporting-Young Boys (Liga Europa, play-off, 2.ª mão)

25 de fevereiro: Rio Ave-Sporting (Liga, 23.ª jornada)

28 de fevereiro: meia-final da Taça de Portugal (1.ª mão)*

3 de março: Sporting-Farense (Liga, 24.ª jornada)

7 de março: Liga Europa (oitavos de final, 1.ª mão)*

10 de março: Arouca-Sporting (Liga, 25.ª jornada)

*Ainda por confirmar