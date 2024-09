O treinador do Moreirense, César Peixoto, lançou esta sexta-feira a receção ao Famalicão, da 6.ª jornada da Liga, vincando que a sua equipa quer dar uma resposta após a derrota na visita ao Casa Pia (3-1), na ronda anterior.

«Não temos a equipa ansiosa pelo jogo seguinte, mas, por mim, quando não ganhamos, jogávamos logo no dia seguinte. Tivemos uma conversa franca no grupo para perceber o que não fizemos bem. Tivemos uma semana de trabalho exigente, com jogadores focados no trabalho para ficarem mais fortes. Queremos voltar a ser competitivos durante 90 minutos», disse César Peixoto, na antevisão ao jogo marcado para as 20h30 de sábado, deixando notas positivas sobre os famalicenses.

«O Famalicão é uma equipa com muito valor individual e coletivo, muito bem orientada. Tem feito um bom arranque de campeonato, à nossa semelhança, com exceção do nosso último jogo. Vai-nos criar dificuldades. Nós também as vamos criar ao Famalicão. Queremos fazer desta casa uma fortaleza», afirmou.

Esperando um «jogo aberto» com «espetáculo e oportunidades», César Peixoto sublinhou o quão importante seria não sofrer golos, algo que a equipa não conseguiu em nenhuma das primeiras cinco jornadas.

«Temos de remover erros. A equipa tem estado coesa, apesar do número de golos sofridos. Mesmo com esses erros individuais, temos marcado golos e pontuado. É um objetivo não sofrer, até porque o nosso ADN é ofensivo e estaremos sempre perto de marcar em todos os jogos», observou.

O Moreirense, 8.º classificado com sete pontos, recebe o Famalicão, 4.º classificado com dez pontos. António Nobre é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.