«Famalicão? Todos os jogos vão ser difíceis, não podemos relaxar»
Francisco Moura analisa vitória do FC Porto sobre o Famalicão, por 1-0, na 11.ª jornada da Liga
Francisco Moura, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Famalicão por 1-0, na 11.ª jornada da Liga:
Análise à vitória sobre o Famalicão
«O que interessa é que a bola entre. É um campo muito difícil, estamos muito felizes e queremos dar continuidade a este resultado. Conheço a estrutura e o clube, está a crescer a olhos vistos. Têm jogadores muito jovens e com muita qualidade, não é à toa que estão na metade superior da tabela.»
Liderança com vantagem confortável sobre os rivais
«É óbvio que é importante ter esta vantagem, mas não podemos relaxar. Todos os jogos e todos campos vão ser muito difíceis, temos de continuar a trabalhar. Todos os jogos vão ter um grau de dificuldade elevado. Quinta-feria foi feito o que estava planeado, tive a oportunidade de jogar de início hoje e estou feliz por ter ajudado a equipa.»