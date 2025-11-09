Francisco Moura, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Famalicão por 1-0, na 11.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Famalicão

«O que interessa é que a bola entre. É um campo muito difícil, estamos muito felizes e queremos dar continuidade a este resultado. Conheço a estrutura e o clube, está a crescer a olhos vistos. Têm jogadores muito jovens e com muita qualidade, não é à toa que estão na metade superior da tabela.»

Liderança com vantagem confortável sobre os rivais

«É óbvio que é importante ter esta vantagem, mas não podemos relaxar. Todos os jogos e todos campos vão ser muito difíceis, temos de continuar a trabalhar. Todos os jogos vão ter um grau de dificuldade elevado. Quinta-feria foi feito o que estava planeado, tive a oportunidade de jogar de início hoje e estou feliz por ter ajudado a equipa.»