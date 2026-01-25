O Famalicão continua de pedra e cal no comboio europeu. A formação minhota bateu em casa o Tondela e continua na 7.ª posição, colada a Moreirense, Sp. Braga e Gil Vicente. Os tondelenses continuam em zona de despromoção (penúltimo lugar) e o futebol apresentado não entusiasma os adeptos nem faz vislumbrar luz ao fundo do túnel.

O jogo não entusiasmou, contudo, os famalicenses fizeram o suficiente para conquistar os três pontos. Mathias de Amorim marcou no primeiro remate a uma das balizas, à meia hora de jogo. Na segunda metade, Gil Dias e Pedro Santos fixaram o resultado.

A primeira parte foi fraca e quase sem motivos de interesse. Hugo Oliveira fez apenas uma alteração no onze em relação ao jogo com o Santa Clara. Rafa Soares saiu do lado esquerdo da defesa e deu o lugar a Pedro Bondo. Já Cristiano Bacci mudou duas peças depois do desaire caseiro com o Sp. Braga. Na defesa, Brayan Medina cedeu o lugar a João Afonso; no ataque, Hugo Félix foi para o banco e entrou Joseph Hodge.

No jogo jogado, há muito pouco a contar. A partida foi dividida e a primeira equipa a rematar à baliza marcou. Puxamos, então, a fita do desafio até à meia hora de jogo. Pedro Bondo colocou na frente, Elisor desviou de calcanhar e deixou o Mathias de Amorim em boa posição. O médio internacional sub-21 por Portugal bailou à entrada da área e rematou para golo - o esférico ainda desviou num defesa. Em cima do descanso, Sorriso ficou perto do segundo, porém a cabeçada saiu ao poste.

A toada de jogo manteve-se na segunda metade. Bacci deixou Hodge no balneário e lançou Jordy para a etapa complementar. Poucos minutos depois, reforçou o ataque com Hugo Félix e Afonso Rodrigues. Hugo Oliveira respondeu com a entrada de Gustavo Garcia para o lado direito da defesa. A papel químico do primeiro tempo, os locais marcaram no primeiro remate que fizeram à baliza.

Gil Dias recebeu o esférico na esquerda, trocou as voltas à defensiva tondelense e rematou em arco para o fundo das redes. O esférico ainda bateu no poste, mas só parou lá dentro. Os treinadores foram refrescando as equipas, porém, voltou a ser o Famalicão a marcar. Cruzamento para a área, mau alívio e apatia de defensiva beirã e Pedro Santos, no chão – tinha caído – a fazer um remate acrobático e a fixar o placard.

A FIGURA: Gil Dias (Famalicão)

Foi o jogador que agitou as águas num jogo que parecia condenado ao empate. O extremo esteve em destaque ao marcar um dos melhores golos da noite. Pegou no esférico à direita, trocou as voltas a vários defesas tondelenses e depois rematou em arco para o fundo das redes. Grande golo.

O MOMENTO: Golo de Pedro Santos

Golo que teve tanto de caricato como de belo. Cruzamento da esquerda para a área. Pedro Santos envolveu-se numa confusão e ficou estatelado no chão. Maviram falhou o corte e o esférico subiu muito. Neste momento, a defensivo forasteira mostrou-se passiva e à espera de que a bola caísse. Pedro Santos, no chão, não se fez rogado e com uma espécie de pontapé de bicicleta fixou o resultado,

NEGATIVO: Exibição do Tondela

O Tondela continua em lugar de descida e, neste encontro, não mostrou capacidade para dar a volta ao contexto. Os tondelenses não mostraram fio de jogo, faltou agressividade à equipa e terminou a partida sem qualquer remate perigoso à baliza do Famalicão. Cristiano Bacci tem vida difícil na formação beirã, que saiu do relvado debaixo de assobios dos seus adeptos.