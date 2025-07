O Famalicão terminou a última temporada no sétimo lugar da Liga e para Miguel Ribeiro, presidente dos minhotos, o principal objetivo para a próxima época passa por «lutar pelos lugares europeus».

Em declarações à margem da cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Municipal Desportivo, Miguel Ribeiro acrescentou ainda que o clube quer chegar às fases mais adiantadas da Taça de Portugal.

«Fazer melhor é naturalmente ficar acima do sétimo lugar. Queremos estar na luta pelos lugares europeus e também fazer um percurso mais longo na Taça de Portugal. Já estivemos numa meia-final e sentimos que podemos voltar a chegar lá ou até mais longe», começou por referir.

Quanto ao «caminho» do Famalicão para o futuro próximo, Miguel Ribeiro aponta para a fórmula que já trouxe sucesso ao clube, com o «potenciar» de jogadores mais novos e o elevar do «rendimento coletivo da equipa».

«A estabilidade é essencial para consolidar as ideias, para corrigir o que pode ser melhorado e para aprofundar o que foi bem feito. Temos uma estrutura base que queremos manter e estamos a acrescentar qualidade com critério. O nosso caminho continua a passar por potenciar jogadores, fazê-los crescer e, com isso, elevar o rendimento coletivo da equipa», acrescentou.