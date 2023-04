Três golos, duas expulsões, nervos à flor da pele num jogo rasgadinho e interessante e, por fim, o triunfo do Famalicão.

A equipa de João Pedro Sousa recebeu e venceu o Vitória por 2-1, num jogo em que chegou à vantagem, esteve nove minutos em inferioridade numérica, sofreu o empate na segunda parte já em dez para dez e fruto de uma excelente reentrada da equipa de Moreno, mas teve em Francisco Moura o pontapé decisivo para ser feliz.

Numa altura em que o Vitória estava por cima, o lateral assinou o pontapé decisivo em contraciclo e a confirmar a inversão de ciclos: a equipa de Guimarães, à procura da Europa sofre a quarta derrota nos últimos cinco jogos e o Famalicão, tranquilo na tabela, a quarta vitória no mesmo período.

Mais do que isso, é legítimo dizer-se que a luta pela Europa está mais em aberto. O Famalicão chega aos 39 pontos e ao sétimo lugar, pressionando Casa Pia e Vizela e ficando a dois do Vitória.

Tudo isto aconteceu graças aos golos de Cádiz e Moura, contra o de Dani Silva, num duelo que começou por ter uma primeira parte com muito para contar.

Cádiz ameaçou e marcou

Aos quatro minutos, após um bom movimento de Dobre na profundidade, Cádiz ameaçou com um remate à trave, mas pouco tempo bastou para mais pontaria. Minuto dez, 1-0 no marcador, graças a um cruzamento de Penetra, uma saída hesitante de Celton Biai e um cabeceamento do venezuelano.

O Famalicão entrou melhor e o Vitória só entrou mais em jogo perto do quarto de hora e à boleia de André André, que tentou ligar jogo e ficou perto do empate num remate.

Sinal vermelho a dobrar

Apesar da tentativa de reação do Vitória, havia um pouco mais de Famalicão, mas passou a haver um pouco menos de fulgor ofensivo com a expulsão de Riccieli aos 23 minutos: perdeu para Safira, fez falta quando o compatriota ia isolar-se, viu vermelho e o Famalicão teve de ajustar-se, com Penetra a passar para central e Dobre, que tão bem estava na frente, a passar para lateral-direito.

Apesar da vantagem, havia sinal vermelho na equipa de João Pedro Sousa, mas dez minutos depois também o houve no Vitória. Numa fase em que já estava a aproximar-se mais da área contrária, ficou com dez depois de uma falta perigosa de Tiago Silva sobre o tornozelo esquerdo de Ivo Rodrigues.

A primeira parte acabou com o 1-0 e também muito graças a Luiz Júnior, que evitou o empate com boas defesas após livres de Lameiras e Safira.

Vitória melhora e empata, mas acaba castigado

A entrada de Mikey Johnston para a segunda parte – saiu Jota – deu outra energia ao ataque do Vitória e, aliado a Dani Silva, Lameiras e André André, o escocês foi determinante para a melhor fase da equipa até meio da segunda parte. A isso juntou-se mesmo o 1-1, apontado por Dani Silva de cabeça, após livre de Lameiras (que não festejou), aos 64 minutos.

O empate justificava-se pelo sufoco junto da baliza de Luiz Júnior, mas o Famalicão conseguiu livrar-se de apertos e chegar ao 2-1 sete minutos depois, com Moura a desviar na área após toque de Iván Jaime (70m).

A vantagem preciosa alcançada numa fase de dificuldade permitiu ao Famalicão encarar o jogo com outros olhos e o Vitória arriscou tudo até ao fim, mas não evitou mais um desaire penoso na luta pelas competições europeias, às quais o Famalicão pode legitimamente ainda piscar o olho.