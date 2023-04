FIGURA: Otávio

Estreia infeliz contra o Arouca, titularidade num jogo mais sereno em Paços e, à terceira, uma exibição assinalável no centro da defesa. Foram vários os cortes importantes em lances em que o Vitória se acercou da área contrária. Começou com Riccieli ao lado e acabou com Penetra e Diogo Queirós no eixo defensivo, assumindo de forma brava e eficaz a ajuda à equipa no setor mais recuado.

MOMENTO: o golo de Francisco Moura (74m)

Numa altura em que o Vitória estava melhor e depois de ter chegado ao empate, Francisco Moura aproveitou da melhor forma um toque de Colombatto, pressionado por Maga nas costas, para rematar na passada, até nem de forma muito potente, mas desviada de Celton Biai. Um lance de eficácia e aproveitamento do Famalicão e que resultou no triunfo da equipa de João Pedro Sousa.

OUTROS DESTAQUES

Francisco Moura: mais do que a exibição, ligado de forma decisiva ao resultado, com o golo que dá o triunfo ao Famalicão, o 2-1, que surge até numa altura em que o Vitória estava melhor e por cima depois de ter chegado à igualdade. Determinante.

Dani Silva: foi um dos jogadores que impulsionou a equipa para o ataque no reatamento e acabou por fazer o golo do empate, na sua estreia a marcar pela equipa sénior. Não chegou, apesar de uma boa exibição.

Dobre: o romeno foi importante na estratégia do Famalicão e acabou até por desempenhar vários papéis. Na manobra ofensiva, começou, ora por aparecer mais junto Cádiz no meio na construção da equipa, ora a esticar para a direita, dando profundidade e capacidade de ganho de duelos com a sua velocidade. Assim aconteceu no lance em que cruza para a primeira ocasião de Cádiz, à trave, mas não só. A defender, fechou à direita para apoiar Penetra e acabou mesmo a descer para lateral-direito após a expulsão de Riccieli ao minuto 23 e até ser substituído à hora de jogo. Uma prestação positiva.

Mikey Johnston: entrou para o lugar de Jota na segunda parte e deu energia renovada ao ataque do Vitória pelo lado esquerdo à procura de um golo que até surgiu, mas que não permitiu à equipa, por fim, tirar pontos do encontro.

Jhonder Cádiz: depois de oito jogos em branco na Liga, deu seguimento à veia goleadora de Paços de Ferreira e abriu o marcador para o Famalicão. Jogo de entrega na frente, em que até podia ter causado mais estragos ao Vitória.

Luiz Júnior:­ ajudou a equipa em momentos de aperto, na primeira e na segunda parte, com boas defesas.

André André: com o Vitória a perder 1-0 e ainda sem criar muito perigo, o médio criou os primeiros movimentos que desequilibraram na frente e até podia ter empatado na primeira boa ocasião do Vitória. Ajudou também ao crescimento da equipa na segunda parte até ao 1-1.

Diogo Queirós: um apontamento inevitável e necessário deste Famalicão-Vitória. O central campeão pela Youth League no FC Porto, que em 2022/23 só tinha oito minutos na Taça da Liga pela equipa principal, fez os primeiros minutos no campeonato e ajudou a equipa a defender a margem mínima, ao lado de Otávio e Penetra.