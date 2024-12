O Famalicão informou nesta quarta-feira, em comunicado, que o guarda-redes Ivan Zlobin ficará de fora por «tempo indeterminado» devido a uma «laceração do córtex renal grau IV (rim esquerdo)».

Uma lesão não muito habitual e que poderá obrigar o guarda-redes russo a ser operado, admitem os famalicenses. O atleta está internado no Hospital da Trofa.

Tudo terá acontecido ao minuto seis do jogo com o Sp. Braga, na última segunda-feira, num jogo que o ex-Benfica terminou (acabou 3-3).

Eis o comunicado do Famalicão:

«O Futebol Clube de Famalicão informa que o jogador Ivan Zlobin vai ficar afastado da competição por tempo indeterminado devido a uma laceração do córtex renal grau IV (rim esquerdo), lesão contraída num lance ocorrido aos seis minutos do jogo com o Sporting Clube de Braga, disputado na passada segunda-feira e relativo à 14° jornada da Liga Portugal Betclic.



Após exames complementares, Ivan Zlobin vai permanecer internado numa unidade hospitalar, no Hospital da Trofa (Trofa Saúde), onde ficará sob vigilância apertada, podendo vir a carecer de tratamento cirúrgico.»