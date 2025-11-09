Jan Bednarek marcou o início da vitória do FC Porto frente ao Famalicão, por 1-0, ao sair com queixas físicas tendo sido substituído por Pablo Rosario.

No final do encontro, em declarações à Sport TV, Francesco Farioli garantiu que o defesa vai ficar em Portugal e que não vai representar a seleção polaca nesta próxima paragem internacional.

«O médico está bastante positivo. Ele teve alguma dor depois do jogo em Utrecht. Nos últimos dois dias sentiu-se bem, por isso, ontem o treino foi bom, mas hoje em campo não estava bem. Agora precisa de ficar connosco, descansar devidamente, e veremos depois», disse o técnico dos dragões.

De recordar, Bednarek saiu aos 20 minutos do duelo entre Famalicão e FC Porto.