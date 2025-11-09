Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 1-0 sobre o Famalicão:

Vitória justa do FC Porto

«Acho que sim. Vencer nunca é fácil, mas acho que na primeira parte tivemos os momentos e as oportunidades para realmente fechar o jogo. Recuperámos quatro ou cinco bolas no meio-campo adversário que realmente poderiam mudar a dinâmica, a ação do Samu, a ação do William. Portanto, a primeira parte foi bastante controlada, a segunda parte foi um pouco mais complicada, mas sim, quando se joga a cada 72 horas, nunca é fácil».

O jogo mudou um pouco na segunda parte

«Sim, eles sofreram um golo. É uma equipa que está a fazer um trabalho fantástico, tanto em casa como fora. Por isso, tiveram o seu momento no início da segunda parte. Acho que conseguimos reagir bastante bem a esse momento. E depois, sim, a dinâmica na segunda parte, quando eles começaram a atacar mais sem nada a perder, é claro que é um momento em que precisamos de matar o jogo. E hoje demorámos demasiado a concretizar».

Linguagem corporal

«A linha é muito ténue e precisamos estar lá, precisamos de estar focados, porque como disseste, é um jogo que começou de certa forma, completamente sob controlo, sem qualquer tipo de perigo, à parte do remate que concedemos na primeira parte. E às vezes, sabes, uma peça, uma bola que não cortas, uma linha de passe que não fechas, ou um remate de fora da área com desvio, podem custar-te dois pontos que, como sabes, são cruciais. Portanto, sim, seguimos em frente».

Pablo Rosario no lugar de Bednarek

«O Pablo, sabem, nós conhecemo-nos há muito tempo. Ele é um jogador muito fiável para jogar em várias posições. Acho que o facto de termos um jogador de pé direito naquele lado poderia ajudar-nos um pouco a construir melhor. Portanto, a razão principal foi esta, embora o Dominic esteja a fazer um excelente trabalho, muito, muito bom, e estou realmente satisfeito com as exibições que ele tem feito, com a sua evolução, o seu desenvolvimento. E, sabem, ele jogou 90 minutos há uns dias, por isso as oportunidades estão lá e ele vai aproveitá-las».

Luta até ao final

«A liga é muito competitiva. Todos os jogos são realmente, realmente difíceis. Cada resultado pode mudar muito a dinâmica. Por isso, como mencionei antes, precisamos de estar muito atentos a nós mesmos em todas as pequenas coisas. Sei que não é fácil, porque a cada 72 horas estamos lá para jogar e temos de somar pontos, porque quando se é o FC Porto, temos de tentar ganhar todos os jogos. Isto exige muito de uma equipa muito jovem, com muitos jogadores novos, e exige muito de todos nós. E precisamos de continuar a pressionar, a trabalhar duro para tentar fazer os nossos adeptos felizes».