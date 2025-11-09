Depois da rotação que promoveu em Utrecht, para a Liga Europa, é esperado que Francesco Farioli volte a mexer muito no onze do FC Porto, agora no regresso à Liga, este domingo, em Famalicão.

O técnico dos dragões deverá apresentar uma equipa mais condizente com aquela que tem alinhado desde o início da temporada. Alberto Costa, Jakub Kiwior e Francisco Moura deverão regressar à defesa, enquanto Alan Varela e Victor Forholdt têm a porta da titularidade aberta.

A maior dúvida recai mesmo sobre os extremos. Borja Sainz e Pepê foram titulares nos Países Baixos, porém, William Gomes deverá encaixar nos onze escolhidos por Farioli.

Siga o Famalicão-FC Porto AO MINUTO

Do lado do Famalicão, que vem de três vitórias consecutivas e não perde há seis jogos, existe a expectativa de perceber se o central Justin de Haas recupera a tempo da partida, sendo certo que Óscar Aranda e Romeo Beney não vão poder dar o seu contributo, ambos por lesão.

O FC Porto foi apanhado no topo do campeonato pelo Sporting – que na véspera venceu o Santa Clara (2-1) – com 28 pontos. Já o Famalicão, ocupa o quinto posto, com 19.

O encontro da 11.ª jornada da Liga está marcado para as 18h00.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Famalicão-FC Porto