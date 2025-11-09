Farioli vai com os melhores: os onzes prováveis para o Famalicão-FC Porto
São esperadas várias mexidas na equipa portista em relação ao jogo da Liga Europa
São esperadas várias mexidas na equipa portista em relação ao jogo da Liga Europa
Depois da rotação que promoveu em Utrecht, para a Liga Europa, é esperado que Francesco Farioli volte a mexer muito no onze do FC Porto, agora no regresso à Liga, este domingo, em Famalicão.
O técnico dos dragões deverá apresentar uma equipa mais condizente com aquela que tem alinhado desde o início da temporada. Alberto Costa, Jakub Kiwior e Francisco Moura deverão regressar à defesa, enquanto Alan Varela e Victor Forholdt têm a porta da titularidade aberta.
A maior dúvida recai mesmo sobre os extremos. Borja Sainz e Pepê foram titulares nos Países Baixos, porém, William Gomes deverá encaixar nos onze escolhidos por Farioli.
Siga o Famalicão-FC Porto AO MINUTO
Do lado do Famalicão, que vem de três vitórias consecutivas e não perde há seis jogos, existe a expectativa de perceber se o central Justin de Haas recupera a tempo da partida, sendo certo que Óscar Aranda e Romeo Beney não vão poder dar o seu contributo, ambos por lesão.
O FC Porto foi apanhado no topo do campeonato pelo Sporting – que na véspera venceu o Santa Clara (2-1) – com 28 pontos. Já o Famalicão, ocupa o quinto posto, com 19.
O encontro da 11.ª jornada da Liga está marcado para as 18h00.
Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Famalicão-FC Porto