Depois de terem feito apenas tratamento na passada quarta-feira, Corona e Mbemba evoluíram para treino condicionado na véspera da receção ao Famalicão, jogo da 30.ª jornada da Liga.



Além do extremo e do defesa, Mbaye e Zaidu são os outros dois jogadores que continuam a constar no boletim clínico dos dragões: ambos fizeram treino integrado condicionado.



Sergio Conceição não fez, recorde-se, a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os famalicenses. O jogo terá lugar no Dragão, esta sexta-feira, às 21h15.