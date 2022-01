Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão admitiu a dificuldade da tarefa de bater o FC Porto, adversário da 19.ª jornada da Liga, mas defende haver condições para o alcançar.

O técnico sente que a equipa está em processo de crescimento, mas com uma identidade definida que poderá criar grandes dificuldades aos dragões, que vêm de uma série de 13 vitórias consecutivas.

«Temos de manter a nossa identidade. Somos uma equipa que vem em crescendo, queremos manter processos e potenciar os recursos, dentro do que será a estratégia para o jogo. Conheço bem a exigência e a pressão interna que existe no FC Porto. Vão querer ganhar e nós vamos querer disputá-lo na máxima força, sabendo que temos também de colocar exigência máxima para o conseguir», referiu.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida com os ‘azuis e brancos’, o técnico famalicense abordou ainda a questão dos casos diários de covid-19, admitindo que o plantel voltou a não passar ao lado dessa situação, numas declarações que surgiram antes da confirmação de mas três casos positivos nos famalicenses, antes de elogiar a evolução da equipa.

«Há uma continuidade na evolução, jogadores com mais conhecimento do padrão de jogo, mais cumplicidade entre eles, o que torna a equipa mais forte».

Relativamente ao mercado, o técnico salientou que está à espera de alguns acertos, no entanto relevou-se satisfeito com o grupo que tem neste momento à disposição.

«Tenho um plantel que, na medida que vou trabalhando, demonstra ser competente. Já identificámos algumas lacunas, em que o objetivo é torná-lo mais forte. Há nomes que têm sido publicados, mas não passam disso mesmo», referiu ainda.

O Famalicão, no 15.º lugar, com 16 pontos, desloca-se este domingo ao Estádio do Dragão, para defrontar, a partir das 20h30, o líder FC Porto, numa partida da 19.ª jornada da Liga, que será arbitrada por Rui Costa, da associação do Porto.