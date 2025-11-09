Victor Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 1-0 sobre o Famalicão:

Estamos no primeiro lugar antes das seleções

«Sabemos que fomos a última equipa a jogar antes da pausa para as seleções e sabemos como cada jogo é importante. Por isso, era importante para nós hoje sair em campo e mostrar a nossa qualidade. Acho que fizemos um trabalho excelente na primeira parte, criando mais oportunidades, especialmente nas transições. Agora estamos no topo da liga, com dez vitórias e um empate. Agora temos uma pausa para as seleções e, quando voltarmos, temos de manter a cabeça no lugar certo e tenho a certeza de que será bom».

O remate para o golo não foi perfeito

«Às vezes é preciso um pouco de sorte. Talvez não tenha acertado da forma como queria, mas entrou e estou feliz pelo golo e, especialmente, pela vitória da equipa e pelos três pontos».