Atualmente na 9.ª posição da Liga, o Famalicão desloca-se até ao Estádio da Luz para o jogo da 18.ª jornada e Gustavo Sá antevê um duelo muito complicado contra os encarnados.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, o internacional sub-21 português admitiu que apesar das dificuldades, são estes os jogos que dão mais motivação às equipas e afirmou que o objetivo passa por regressar às vitórias, algo que não acontece desde 3 de novembro (3-2 frente ao AVS).

«Não termos tido jogo na última semana deu-nos tempo para trabalhar as ideias do treinador, que não está no clube assim há tanto tempo. Preparámo-nos bem, mas sabemos que este jogo é contra uma equipa que é candidata ao título. Vai ser muito difícil, mas são estes os jogos que nos dão motivação para jogar», começou por referir.

«Empate contra o Casa Pia deu-nos motivação, porque vínhamos de duas derrotas consecutivas. Esperamos continuar o bom trabalho e regressar às vitórias», acrescentou.

O jogo entre Benfica e Famalicão acontece esta sexta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h15.

Veja aqui as declarações de Gustavo Sá: