Gustavo Sá, capitão do Famalicão, na flash interview da Sport TV após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, para a quinta jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Jogo difícil, já o prevíamos, com o bicampeão nacional. Conseguimos dividir o jogo, começámos a ganhar. Termos sofrido logo a seguir foi um bocado difícil de digerir. Conseguimos reagir e tentar impor o nosso jogo. Em termos de oportunidades, foi ela por ela. Sentimo-nos um bocado injustiçados porque no final da primeira parte o Sporting podia e devia estar com 10, e isso ia tornar o jogo mais fácil para nós. Não percebo este critério. Antes, houve um lance igual – vocês sabem a que lance me refiro – e o critério não é o mesmo 30 segundos depois. Não percebo porquê. Saímos de cabeça erguida, sabendo que fizemos um bom jogo. Fizemos tudo para levar pontos e ganhar».

Primeira derrota e primeiro jogo a sofrer golos

«A equipa sofreu os dois primeiros golos (na Liga) à quinta jornada, contra o bicampeão nacional. Está tudo dito. Temos um longo caminho a percorrer. Gostamos destes jogos, seja em casa ou fora, queremos ter este tipo de competitividade».

Golo

«Estudamos sempre as equipas, os treinadores Gil e Sherife (Ricardo Silva) ajudam-nos nisso. Podemos marcar de todas as maneiras. Criámos oportunidades para marcar de bola corrida, mas marcámos de bola parada».