A vitória do Famalicão sobre o Arouca (1-0), esta sexta-feira, teve um significado especial para Gustavo Sá.

O médio e capitão dos famalicenses chegou aos 100 jogos na Liga e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a atingir esta marca redonda, com 21 anos, três meses e 24 dias. O anterior recorde pertencia a João Moutinho, que chegou ao centenário no campeonato ainda ao serviço do Sporting, aos 21 anos, seis meses e um dia.

Formado no FC Porto e no Famalicão, Gustavo Sá estreou-se na Liga em agosto de 2022, ainda com 17 anos.

Esta temporada, o internacional sub-21 luso soma quatro golos e uma assistência em 26 partidas pelo emblema minhoto.