Concluída a jornada das competições europeias, é hora do regresso dos campeonatos nacionais.



25 dias após a última partida, a Liga regressa e com dois jogos. Os primeiros a entrar em campo são Paços de Ferreira e Famalicão, na Capital do Móvel, às 19h00 e, mais tarde, seguem-se Tondela e Vitória de Guimarães, no João Cardoso.



Na Alemanha, a 9.ª jornada da Bundesliga começa com o embate entre Wolfsburgo e Werder Bremen enquanto a Espanha a Valladolid e Levante abrem a ronda 11.



Em Inglaterra, por seu turno, Crystal Palace e Newcastle dão o pontapé de saída na décima jornada. Por último, há jogo da Ligue 1 entre Estrasburgo e Rennes, a partir das 20h00.



Nota ainda para o duelo do Vasco da Gama de Sá Pinto na Argentina frente ao Defensia y Justicia, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana.



Os jogos desta sexta-feira:



Portugal



P. Ferreira-Famalicão, 19h00

Tondela-Vitória, 21h00



Espanha



Valladolid-Levante, 20h00



Inglaterra



Crystal Palace-Newcastle, 20h00



França



Estrasburgo-Rennes, 20h00



Alemanha



Wolfsburgo-Werder Bremen, 19h30



América do Sul - Taça sul-americana



Defensa y justicia-Vasco da Gama, 00h30