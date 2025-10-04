Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, fez a antevisão da receção do Arouca, este domingo (15h30), para a oitava jornada do campeonato. O técnico destacou a dificuldade do jogo, perante um adversário que só conseguiu vencer uma vez.

Dificuldade de jogar contra o Arouca

«Espera-nos um jogo extremamente difícil perante um adversário que historicamente tem causado dificuldades ao Famalicão, nomeadamente em Arouca. É verdade que, na última vez que lá jogámos, ganhámos [2-1], mas foi a primeira vez na história do nosso clube, o que demonstra o quão difícil é. Amanhã [domingo] não será diferente».

Elogios aos estilo de jogo do Arouca

«Será um bom jogo de futebol, entre duas equipas que gostam de olhar a baliza do adversário e têm bons intérpretes. Certamente vai ser um jogo emotivo e bom para o adepto e espero que no final sejamos a equipa que sai mais satisfeita».

Dificuldades na finalização nos jogos frente o Casa Pia e o Rio Ave

«O momento da finalização, de definição, acabará por vir com mais tranquilidade, com um momento de respiração mais pausado, mas o mais difícil é criar, seja no jogo como na vida e nós temos criado».

Impacto dos resultados na equipa

«A alavanca mental está sempre presente. Somos uma equipa que vive os jogos de forma muito intensa e tem fome. Somos uma equipa esfomeada na abordagem ao jogo, na pressão, na recuperação da bola. Não serão os resultados que nos irão trazer mais ou menos fome. Cada jogo vale três pontos».