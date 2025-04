Hugo Oliveira, treinador do Famalicão anteviu o desafio da equipa para 28.ª jornada da Liga, que conta com a deslocação ao terreno do Arouca, deixando um alerta ao histórico negativo dos famalicenses na casa do adversário.

«É uma equipa com uma ideia ofensiva muito interessante, com muitas dinâmicas, muitas permutas, que cria muito jogo interior e que sabe o que quer fazer com a bola», começou por dizer o técnico famalicense, antevendo um «jogo difícil num estádio que normalmente é extremamente complicado para o Famalicão.»

Relativamente às expetativas para a partida, o treinador do Famalicão destacou a capacidade defensiva da equipa, deixando a receita para a conquista dos três pontos.

«Se formos rigorosos, se formos agressivos, é um jogo em que teremos de ter a nossa ideia desde o primeiro minuto. Acho que vamos fazer um bom jogo e estamos num momento em que queremos mais», garantiu.

«É o momento de dar azo ao nosso processo ofensivo, mas sem esquecer que também somos fortes no processo defensivo. Queremos ser uma equipa que quando não domina o jogo, pelo menos controla», analisou.

O Famalicão, oitavo classificado, com 37 pontos, desloca-se ao terreno do Arouca, nono com 29, numa partida com o apito inicial marcado para as 18h de sábado.