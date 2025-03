O Famalicão recebe o AVS para a 27.ª jornada da Liga e Hugo Oliveira garante que cada jogo «pode valer pontos extremamente importantes».

Ainda assim, o técnico dos famalicenses aproveitou a conferência de imprensa para falar sobre as ausências que teve durante a semana, já que nove jogadores estiveram ao serviço das respetivas seleções. Hugo Oliveira espera um jogo difícil e muito competitivo.

«O campeonato entrou na reta final e cada jogo pode valer pontos extremamente importantes, ainda que tenhamos vivido uma semana atípica, porque trabalhámos sem nove jogadores internacionais. Batemos o recorde de jogadores a representar as suas seleções, o que é um motivo de orgulho para o clube e é demonstração do que tem vindo a ser o projeto do clube. Um projeto de desenvolvimento com jogadores de qualidade e de potencial», admitiu.

«Já passei para os jogadores que vai ser uma batalha competitiva e de duelos, mas que temos obrigação de trazer o jogo para o nosso lado, metendo as nossas ideias em campo, ter a bola, ligar o nosso jogo e encontrar os nossos espaços para criar situações de golo», acrescentou o técnico.

O jogo entre Famalicão e AVS está marcado para as 15h30 deste domingo, com a arbitragem de José Bessa.