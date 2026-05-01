Liga
Há 30 min
Hugo Oliveira: «Benfica? Temos de ser fiéis aos nossos princípios...»
Técnico do Famalicão antevê jogo com o Benfica (18h), na 32.ª jornada da Liga
DIM
Técnico do Famalicão antevê jogo com o Benfica (18h), na 32.ª jornada da Liga
DIM
Hugo Oliveira garante que o Famalicão não vai fugir aos seus «princípios» na receção ao Benfica, para a 32.ª jornada da Liga. O técnico espera um jogo difícil, mas olha para o encontro como «mais um» na prova:
Análise à receção ao Benfica
«É um jogo difícil, contra um adversário fortíssimo, mas a nossa forma de estar é jogar todos os jogos para ganhar. Este é mais um jogo da nossa liga e vamos entrar dessa maneira. Temos um olho no Benfica, mas a mente no nosso jogo e o coração na nossa forma de viver.»
Abordagem do Famalicão ao encontro...
«Nem sempre o futebol é justo, mas fomos sempre fiéis a nós próprios. Isso é o mais importante e é isso que nos leva a este jogo com a mesma ambição. Não vamos agora ser diferentes. Temos de ser fiéis aos nossos princípios. É isso que nos tem dado consistência.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS