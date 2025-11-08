Hugo Oliveira antevê com ambição e realismo a receção ao FC Porto, no domingo, na 11.ª jornada da Liga. O treinador do Famalicão reconhece a força do adversário, mas vê o duelo como «um desafio muito interessante» e uma oportunidade para os jovens famalicenses crescerem em competição.

«Um desafio muito interessante para nós»

«Vamos encontrar um adversário muito forte, que está num momento muito bom, unindo as suas características enquanto clube com a forma de jogar do seu treinador. Vamos encarar este jogo como um desafio muito interessante para nós. É um desafio bom para o nosso objetivo de colocar estes jovens perante constrangimentos que os façam crescer, mas sem deixar de desfrutar do jogo e da possibilidade de o ganhar. Lutamos sempre pelo jogo, seja onde for, seja contra quem for, mas contra os melhores tem de nos dar mais gozo, mais prazer».

«A responsabilidade é deles, mas queremos competir»

«Temos de ser humildes e honestos. A responsabilidade e a obrigatoriedade, nestes jogos, são sempre das equipas que lutam para ser campeãs. O FC Porto sabe que qualquer ponto perdido pode fazer a diferença, e nós temos de encarar o jogo com o máximo cuidado e responsabilidade. Sabemos que temos uma forma de estar agressiva, que passa por jogar com os olhos na baliza do adversário. Não podemos chegar a este jogo e ser diferentes de nós próprios. Essa é a maior responsabilidade que temos e que eu não quero trair».

«Temos vindo a crescer na maturidade do nosso jogo»

«Temos vindo a crescer na maturidade do nosso jogo, porque os nossos jovens também têm crescido. É bonito ver jogadores jovens a gerir melhor os momentos, a ganhar jogos mais divididos, mantendo uma solidez tática interessante. O FC Porto é uma equipa muito rotinada, que atrai o adversário e o leva para determinados momentos do jogo para depois o agredir com verticalidade. É difícil de travar».

Melhor comunicação com os árbitros

«Toda esta energia gasta em torno das arbitragens devia ser usada para criar condições de comunicação entre árbitros, treinadores, jogadores e dirigentes. Isso ajudaria a tornar o futebol mais pedagógico e a melhorar a imagem da nossa liga».