Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na conferencia de imprensa após a vitória (1-0) frente ao Estoril, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

É um treinador orgulhoso

«É importante dizer que sou um treinador orgulhoso. Estou extremamente satisfeito com o grupo de trabalho diariamente. Um grupo de trabalho a este nível, tão jovem ser tão contínuo é extremamente difícil. Não temos de oscilado muito. Isso porque o grupo de trabalho é extremamente dedicado. Acredita nas ideias. E, por isso, hoje foi, mais uma vez, uma vitória de um grupo de trabalho. Uma vitória importante contra uma equipa muito, muito boa. Na minha opinião, tecnicamente, em todos os sectores, são dos melhores plantéis da Liga. Que, apesar de já estar pouco distante de nós do ponto de vista classificativo, tem as suas ambições e tem a sua vontade.»

Chave do triunfo

«Foi um jogo difícil. Mas foi um jogo extremamente competente. Mas que vale o que vale. Vale entre os três pontos. Vale mais uma exibição que deve deixar orgulhosos os nossos adeptos. Está quase a acaba. É uma época extremamente positiva, mas há mais jogos. Acho claro que a chave foi mais ou menos sempre nós próprios. Vivemos na nossa maneira, com as nossas ideias, fiéis aos nossos princípios e extremamente rigorosos nesses princípios. Acho que essa, mais uma vez, foi a chave do jogo e o caminho para a vitória.»

Elogios a Pedro Santos

«Em relação ao Sá, mais do que falar do Sá, falar do Pedro Santos, que tem tendido a crescer diariamente connosco. Quando o Sá não jogou, ele jogou naquela posição. O treinador não foi justo com ele hoje, mas vai ser muitas vezes justo com ele no futuro.»

Crescimento do clube

«Queremos crescer também em clube para sermos contínuos. Para andarmos sempre nestas lutas. Seja com quem formos jogar, nós vamos disputar os três pontos. E esta é uma forma de viver que nós temos que continuar a cativar, porque só assim é que vamos crescer.»