O Famalicão recebe o Tondela na 19.ª jornada da Liga e Hugo Oliveira deixou bem claro que espera um teste exigente, apesar da diferença pontual entre as duas equipas. Na antevisão ao encontro, o treinador famalicense afastou qualquer ideia de facilidades, sublinhando que a entrada na segunda volta torna cada ponto ainda mais precioso.

Sem espaço para favoritismos

«O que nós esperamos é um jogo extremamente difícil, frente a uma equipa que tem estado com um nível competitivo muito alto, que luta por cada lance e por cada momento».

Tondela competitivo e com identidade

«É uma equipa muito agressiva nas transições ofensivas, muito forte nas bolas paradas e com armas para tentar impor o seu jogo».

Um jogo diferente da primeira volta

«Vai ser um jogo rigoroso e disciplinado, em que será muito importante não deixar que a emocionalidade do jogo tolde o discernimento e a tomada de decisão».

Voltar às vitórias como normalidade

«Todas as equipas passam por momentos melhores ou menos bons. A grande diferença está em conseguir voltar à normalidade, e a normalidade é voltar a ganhar»