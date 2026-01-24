Hugo Oliveira: «Esperamos um jogo extremamente difícil frente ao Tondela»
Treinador do Famalicão rejeita favoritismos na 19.ª jornada, alerta para a competitividade do adversário e pede rigor emocional
O Famalicão recebe o Tondela na 19.ª jornada da Liga e Hugo Oliveira deixou bem claro que espera um teste exigente, apesar da diferença pontual entre as duas equipas. Na antevisão ao encontro, o treinador famalicense afastou qualquer ideia de facilidades, sublinhando que a entrada na segunda volta torna cada ponto ainda mais precioso.
Sem espaço para favoritismos
«O que nós esperamos é um jogo extremamente difícil, frente a uma equipa que tem estado com um nível competitivo muito alto, que luta por cada lance e por cada momento».
Tondela competitivo e com identidade
«É uma equipa muito agressiva nas transições ofensivas, muito forte nas bolas paradas e com armas para tentar impor o seu jogo».
Um jogo diferente da primeira volta
«Vai ser um jogo rigoroso e disciplinado, em que será muito importante não deixar que a emocionalidade do jogo tolde o discernimento e a tomada de decisão».
Voltar às vitórias como normalidade
«Todas as equipas passam por momentos melhores ou menos bons. A grande diferença está em conseguir voltar à normalidade, e a normalidade é voltar a ganhar»