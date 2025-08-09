Hugo Oliveira realizou este sábado a antevisão da partida frente ao Santa Clara na ronda inaugural da Liga. O treinador do Famalicão elogiou a «solidez» e «maturidade» da equipa orientada por Vasco Matos.

«O campeonato está aí e todos os que gostam de competir querem que comece o mais rapidamente possível. Nós não somos diferentes. Queremos iniciar esta aventura extremamente positivos em relação ao futuro», disse.

O timoneiro do Famalicão sublinhou que a equipa açoriana «já leva três jogos oficiais» e apresenta «resultados positivos» nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Hugo Oliveira destacou ainda a importância dos adeptos na partida inaugural da Liga: «Vamos ter do nosso lado um elemento fundamental - os adeptos. Queremos que essa força se traduza em qualidade dentro de campo. Serão eles a fazer a primeira assistência, o primeiro golo e a primeira grande defesa do campeonato».

«Cada jogo é para ganhar. Se começarmos com uma vitória, será um momento de afirmação, mas sabemos que o campeonato é uma prova de regularidade», acrescentou.

Em relação às contratações do Famalicão Hugo Oliveira considera-se «feliz», embora mantenha «os olhos abertos» a possíveis reforços da equipa. O clube contratou Leo Realpe, Pedro Santos, Renan Santana ou Umar Abubakar.

O Famalicão recebe o Santa Clara este domingo, às 17 horas (horário de Portugal continental), com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.