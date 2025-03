Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 4-1 frente ao AVS:

«Foi um jogo sempre controlado, mas um jogo que foi difícil perante uma equipa competitiva. Foi uma equipa que veio com uma estratégia de se fechar o máximo que pudesse e depois sair em transições, o que já começa a ser normal na nossa casa, mas nós tivemos a segurança e os princípios certos para encontrar espaços.

Na primeira parte foi mais difícil porque o adversário ainda tinha muita energia, mas nós mantivemos a nossa forma de estar e a segunda parte foi mais fácil. O facto de termos sofrido deixa-me um pouco frustrado, não era um jogo para sofrermos, mas a reação foi forte e isso mostra a mentalidade deste grupo de trabalho.

[medo de jogar em casa passou?] Os adeptos são extremamente importantes para nós porque quando estão connosco jogámos com mais 15 e hoje foi um jogo desses. Vimos de três vitórias consecutivas em casa, o que é muito bom na nossa Liga porque as equipa quando jogam fora estão mais preocupadas com o processo defensivo, mas somos uma equipa que olha parta nós, que cria uma dinâmica ofensiva forte e isso faz com que olhemos sempre para a baliza adversária. Foi um bom jogo para os adeptos.

[equipa à imagem do treinador?] Quem estiver atento aos nossos jogos e isso faz parte da nossa pele. A jornada anterior jogamos em alvalade diante do campeão e estivemos sempre de olhos postos na baliza adversária. É uma equipa corajosa, com um coração muito grande e temos esta forma de estar. O início foi difícil, a equipa já não ganhava em casa há muito, havia muita desconfiança, dúvidas e as dúvidas precisam de paz e muito trabalho. Isto é tudo fruto do trabalho diário e da qualidade dos jogadores».