Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse na sala de imprensa que já esperava um jogo equilibrado e que seria decidido nos detalhes. O treinador referiu que, pela melhor segunda parte, mereceu a vitória e que o objetivo continua a ser lutar jogo a jogo.

Esperava assim um jogo equilibrado?



Tinha dito na antevisão que ia ser um jogo competitivo e decidido nos detalhes. Os jogos custam muito para ganhar, a Liga é muito competitiva e o Nacional é uma equipa muito competente, muito bem orientada, perigosa de defrontar. Sempre que o Nacional conseguia roubar a bola podia criar perigo. Na primeira parte nem sempre conseguimos ter a paz para tomar boas decisões, mas podíamos ter marcado. Na segunda parte estivemos melhores, soubemos encontrar os caminhos, estivemos mais próximos de fazer o golo e acabámos por fazer. Depois de o fazer, ter a tranquilidade de levar o jogo até ao fim com a vitória. Mais uma vitória importante.

Continua cauteloso a assumir a luta pela Europa?

Não sou cauteloso, sou honesto. Esta nossa forma de estar, de jogar para ganhar todos os jogos, faz com que o nosso objetivo seja esse. Acredito que no final a tabela seja justa e que traga coisas boas. Dissemos no início da época que o objetivo era fazer melhor do que no ano passado, ainda não conseguimos, mas estamos a caminhar para isso. O objetivo do clube é criar uma simbiose muito forte entre a equipa e os adeptos. Queremos também ajudar estes jovens jogadores a crescer e a lutar sempre para ganhar.

Quarto jogo nos últimos cinco sem sofrer golos. Qual a importância?

É o 14.º jogo sem sofrer golos na Liga e para uma equipa como a nossa é muito importante, principalmente porque somos uma equipa ofensiva. Se tivermos bem posicionados, é mais difícil para o adversário marcar porque temos mais tempo com bola. Para ganhar é preciso fazer golos e temos feito.