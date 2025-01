No rescaldo da primeira vitória como treinador principal, Hugo Oliveira elogiou a coesão do Famalicão frente ao Boavista, que derrotou por 2-0, no Estádio do Bessa Século XXI.

(análise ao jogo) Foi um jogo competente da nossa parte. Obviamente que ajudou termos feito o golo logo no início do jogo, mas marcando ou não, sabíamos o que tínhamos de fazer para este jogo, e fizemo-lo de uma forma segura e pragmática. Ganhámos de uma forma justa e poderíamos ter feito mais golos. É de realçar o facto de estarmos na segunda jornada sem sofrer golos, o que dá segurança ao nosso trajeto e ao nosso processo. Conseguimos o que queríamos, que era sair daqui com os três pontos.

(primeira vitória) Somos muito pragmáticos. No alto rendimento, trabalha-se para vitórias e só quando ganhamos ficamos satisfeitos. O clube e o grupo de trabalho sabem para onde querem ir. Temos de dar continuidade ao trabalho, seguir o processo e olhar já para o próximo jogo. Não muda nada, ganhámos os três pontos que queríamos e que merecemos.

(estratégia para o jogo) Sabíamos que o Boavista, apesar de estar a passar por um momento de dificuldade, é uma equipa que olha sempre a baliza adversária. E que normalmente faz golos e cria muitas situações de golo. Tínhamos de ser equilibrados, seguros, mas queríamos olhar para a baliza adversária. E a forma de o fazermos era preenchendo espaços entre linhas. Se eles o fechassem no espaço interior, tínhamos de os encontrar de uma forma exterior. Foi isso que conseguimos. É importante realçar que mesmo estando a ganhar, com mais ou menos energia, nunca perdemos essa segurança no jogo e a segurança dos caminhos. Fomos uma equipa extremamente organizada, como temos sido. Nem sempre temos encontrado os caminhos para criar mossa nos adversários, mas sempre fomos uma equipa organizada.

(Sorriso em bom plano) Não foi só o Sorriso que fez um grande jogo. A equipa, no seu todo, fez um jogo extremamente seguro e competente, e os jogos só saem assim quando a equipa é extremamente coesa. Temos um grupo de trabalho coeso, que se ajuda mutuamente. Há jogos em que sobressai um, noutros sobressai outro. Como os espaços estavam mais por fora, o Sorriso foi um dos jogadores que acabou por estar de uma forma mais positiva no jogo, mas foram muitas as exibições positivas no Famalicão. Mais do que tudo, foi uma exibição de equipa, no momento ofensivo e defensivo.