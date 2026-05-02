Hugo Oliveira, em declarações à flash interview da SportTV, após o empate a dois golos entre Famalicão e Benfica, na 32.ª jornada da Liga:

Análise ao empate com o Benfica

«Somos realmente uma equipa muito apaixonada, muito competitiva. o jogo começou sem ideias e agressividade nossa, ao contrário do Benfica. A entrada do Benfica condicionou o nosso jogo e retirou-nos confiança. Precisamos de sentir-nos fortes para criar outras coisas. Tínhamos de nos soltar na segunda parte e fomos nós, levámos o jogo para onde tínhamos de levar. O jogo chegou ao 2-2 e podíamos ter ganho este jogo. Perante um grande clube como o Benfica, temos a capacidade para criar situações. Seguimos o nosso caminho.»

Diferença do Famalicão no segundo tempo...

«Empurrámos o adversário para trás e a mentalidade é o que tiro deste jogo. Temos rapazes muitos jovens e depois de estar a perder 2-0 contra uma grande equipa, fizemos uma segunda parte muito boa com e sem bola. Temos de admitir que nos colocaram desconfortáveis no nosso jogo, impediram que o fizéssemos. O Benfica forte fez dois golos e podia ter feito mais na primeira parte. Estivemos receosos, mas o intervalo fez-nos bem. Aquilo que foi jogado fomos nós à procura de lances e o lance do Rodrigo era a cereja no topo do bolo. Fizemos muito pelo 3-2 e os adeptos acreditaram tanto como nós. A energia é contagiante e nunca damos um jogo por terminado.»

15 minutos de compensação e demora do VAR

«Estas situações do VAR fazem o jogo parar muito tempo, a espera pela decisão e o jogo para demasiado por causa disso. As decisões têm de ser mais fluídas, não entendo porque se demora tanto tempo. Estávamos por cima e queríamos andar atrás do nosso resultado e queria que o jogo andasse. Muitas lesões por parte do guarda-redes do Benfica, acreditávamos que íamos fazer o 3-2. Saio com a sensação de que levamos um ponto, mas a sensação é mais do que o resultado.»