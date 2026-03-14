Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-2) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico destaca a «personalidade» da sua equipa.

Análise ao jogo

«Foi uma vitória completamente justa num recinto onde é muito difícil jogar, frente a uma equipa com qualidade, um clube de gente apaixonada. Chegar cá e ter personalidade para fazer o jogo que fizemos, mesmo depois de sofrer golo, conseguir aqui uma vitória que acho que é justa, sinto-me orgulhoso dos jogadores que tenho, pela forma como querem ser melhores todos os dias num clube também ambicioso que quer sempre mais. Vale três pontos, não mais do que isso, é para isso que trabalhamos».

Dinâmica ofensiva

«Normalmente acompanha-se a bola e os jogadores que têm a bola, mas os jogadores que não têm bola são muito importantes para ganhar espaço, para esticar. As permutas entre extremos e médios acontecem muitas vezes e, por isso, não é fácil para os nossos adversários nos travar. Não é fácil pôr estes jovens jogadores a fazer esses movimentos sem a bola no pé, a não chegar lá, têm de perceber que estão a trabalhar para a equipa. A equipa do Vitória tem qualidade, com extremos muito fortes, um estádio que apoia, não podíamos deixar o jogo chegar aí, tínhamos de ter bola e jogar. Era importante ter isso, neste estádio à nossa maneira. É também mais fácil quando temos uma bancada como tivemos hoje a apoiar, peço que continuem no próximo sábado».

Ambições

«Quando fui desafiado por este clube senti ambição. Este clube quer ser melhor todos os dias, amanhã quer crescer, nas infraestruturas, nos departamentos, quer ser um clube maior e melhor. Estamos a construir um projeto, a desenvolver o jogo. Quero que continuem com fome para se desenvolver como equipa. Amanhã vamos trabalhar para ter mais vitórias, no final a tabela costuma ser justa e acredito que vai ser. Queremos melhor o jogo, melhorar o jogador, se melhorarmos isso vamos ter melhores resultados e isso vai-se refletir na tabela. O projeto vai crescendo. Já pedi a quem de direito o próximo passo, o novo estádio, para estarem mais perto. É esta a nossa forma de estar, querer ser melhor amanhã do que somos hoje.

Golo de Justin de Haas

«O futebol é dos jogadores, eles é que encontram caminhos e resolvem problemas. Há pessoas que pensam que o futebol está nos livros, ou nos treinadores. São os jogadores, temos que ver durante a semana as associações para eles criar caminhos. Uma palavra também para o Elisor, que fez um jogo delicioso com e sem bola. O trabalho dos avançados não apreciado quando não faz golo, mas fez um trabalho delicioso».