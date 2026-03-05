Hugo Oliveira: «O Arouca fez o melhor mercado de inverno»
Treinador do Famalicão antevê duelo frente aos arouquenses
Treinador do Famalicão antevê duelo frente aos arouquenses
Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, espera um bom jogo de futebol frente ao Arouca, no jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga marcado para sexta-feira, às 20h15. O técnico de 46 anos salienta, ainda, o mercado de transferências de inverno, que trouxe reforços a Vasco Seabra.
Duas equipas com boas ideias
«Espera-se mais um bom jogo de futebol, entre duas equipas que gostam de jogar, com bons intérpretes e duas boas ideias de jogo, diferentes, mas duas boas ideias.»
Mercado do Arouca trouxe um «upgrade»
«De forma muito honesta, acho que foi a equipa que fez o melhor mercado de inverno. É um ‘upgrade’ muito grande naquilo que são os intérpretes.»
Adeptos dão força
«Quanto mais estamos acompanhados, mais fortes nos sentimos. Os nossos adeptos têm estado connosco, em casa e fora, e têm tido um papel fundamental.»
Objetivo é ganhar
«Os objetivos têm sido sempre os mesmos: ser amanhã melhor do que aquilo que sou hoje. E, assim sendo, o objetivo agora é ganhar o Arouca.»
Mais futebol e menos arbitragens
«Cada um deve responder pelas suas ações e declarações. Devíamos ser aquilo que exigimos que os outros sejam. Devíamos ter mais momentos em que se falasse de talento, de magia e do futebol puro. O futebol puro é o talento, é o jogo, é o golo e é a qualidade do jogador.»