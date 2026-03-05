Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, espera um bom jogo de futebol frente ao Arouca, no jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga marcado para sexta-feira, às 20h15. O técnico de 46 anos salienta, ainda, o mercado de transferências de inverno, que trouxe reforços a Vasco Seabra.

Duas equipas com boas ideias

«Espera-se mais um bom jogo de futebol, entre duas equipas que gostam de jogar, com bons intérpretes e duas boas ideias de jogo, diferentes, mas duas boas ideias.»

Mercado do Arouca trouxe um «upgrade»

«De forma muito honesta, acho que foi a equipa que fez o melhor mercado de inverno. É um ‘upgrade’ muito grande naquilo que são os intérpretes.»

Adeptos dão força

«Quanto mais estamos acompanhados, mais fortes nos sentimos. Os nossos adeptos têm estado connosco, em casa e fora, e têm tido um papel fundamental.»

Objetivo é ganhar

«Os objetivos têm sido sempre os mesmos: ser amanhã melhor do que aquilo que sou hoje. E, assim sendo, o objetivo agora é ganhar o Arouca.»

Mais futebol e menos arbitragens

«Cada um deve responder pelas suas ações e declarações. Devíamos ser aquilo que exigimos que os outros sejam. Devíamos ter mais momentos em que se falasse de talento, de magia e do futebol puro. O futebol puro é o talento, é o jogo, é o golo e é a qualidade do jogador.»