Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o triunfo sobre o Estoril. Apesar da vitória folgada, o técnico diz que «há ainda muito a fazer» e o 4-0 «foi apenas um jogo».

Análise ao jogo

«Foi uma tarde feliz ara os adeptos do Famalicão e para quem gosta de futebol, perante duas equipas que gostam de futebol e de espetáculo. Fomos rigorosos e muito disciplinados perante uma equipa com fluidez e capacidade para impor dificuldades a qualquer adversário, como o fez no Dragão. Conseguimos tirar proveito da nossa ideia, acho que foi um jogo positivo, um bom resultado, mas não mais do que isso. Fico feliz por ver as pessoas de Famalicão ver este tipo de espetáculo e encarar a semana de trabalho com um sorriso. O momento mais bonito para mim foi visto agora na televisão, no final, o Justin de Haas a interagir com alguns jovens holandeses que o vieram visitar e a interagir com os adeptos do Estoril. Há ainda muito por fazer, não passou de uma vitória, feliz pelo que fizemos»

Melhor jogo da época?

«Para mim o melhor jogo da época foi em casa com o Rio Ave e empatámos zero a erro. O jogo foi semelhante, dominámos, a única diferença foi que hoje a bola entrou e nesse jogo a bola bateu no poste ou falhou por dois centímetros. O resultado é justo, noutros jogos tivemos a mesma dinâmica, mas a bola não passou a linha de golo e as pessoas não deram tanto valor. Eu tenho de dar o mesmo valor. Reforço que é um bom resultado, justo, perante uma equipa muito boa, com bons jogadores e que está distante do seu real valor».

Manter jogadores da época passada facilitou?

«O que ajuda é o trabalho diário, o facto de trabalharmos muito e de irmos atrás das nossas ideias. Perdemos jogadores importantes da época passada, vários, e fomos capazes de encontrar soluções e demos continuidade ao desenvolvimento da nossa ideia. Podíamos ter mantido jogadores e ter alterado a ideia. O jogo de hoje não nos pode enganar, foi apenas mais um jogo, três pontos, de fruto de muito trabalho».